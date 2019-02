Natur Gnadenfrist für Oberkirchberger Esche

Oberkirchberg / Helga Mäckle

Die Esche an der Fuggerstraße in Oberkirchberg erhält eine Gnadenfrist bis Ende September. „Ich hoffe, dass der Baum in der Zeit niemandem auf den Kopf fällt“, sagte der llerkirchberger Bürgermeister Anton Bertele auf Nachfrage. Wie berichtet, hat der Gemeinderat am Donnerstag mit sieben zu sechs Stimmen beschlossen, den gut 100 Jahre alten Baum fällen zu lassen. Das sei bis zum Beginn des Fällverbots am 1. März allerdings nicht zu schaffen. „Dazu müssen wir die Straße sperren, brauchen einen Steiger, da brauchen wir zwei Wochen Vorlauf“, erklärte Bertele. Daher wird die gut 30 Meter hohe Esche wohl bis Ende September stehen bleiben (siehe Info-Kasten).

Personenschäden möglich

In der Gemeinderatssitzung hatten die Befürworter der Fällung, argumentiert, dass der Baum eine Gefahr darstelle für Fußgänger und Autofahrer, immer wieder fielen Äste herab. In der Sitzungsvorlage für den Gemeinderat wird über die möglichen Folgen von „Personenschäden“ durch den umstürzenden Baum informiert, gar von einem möglichen Todesfall ist die Rede: „Nach Besichtigung durch Fachleute lässt sich keine Gewähr dafür geben, dass der Baum nicht umstürzt.“

Gemeinderat Reiner Frohnmüller konnte die Argumente bereits in der Gemeinderatssitzung nicht nachvollziehen, vor allem weil Bernd Kurus-Nägele vom Bund Naturschutz den Baum angeschaut und keine Gefahr erkannt hatte. Für Frohnmüller ist die Esche auch deshalb besonders, weil Eschen in der Region generell durch das Eschentrieb­sterben seit Jahren stark dezimiert werden. „Und wir fällen einen gesunden Baum.“ Richtig sauer wurde Frohnmüller nach der Sitzung: Er fühle sich durch die Sitzungsvorlage getäuscht. So habe sich die Aussage, dass in den vergangenen Tagen „armstarke Äste“ abgebrochen seien, nicht beweisen lassen, sei von einer Anwohnerin gar explizit dementiert worden, schrieb Frohnmüller am Montag in einer Mail an Bertele. Darin erwähnt er auch die Unterschriftenliste mit 50 Namen, die dem Gemeinderat vorgelegt wurde: „Ich bezweifele, dass alle Unterschriebenen das Herabfallen von Ästen dieser Esche persönlich festgestellt haben können.“ Er fühle sich getäuscht. „Sollte sich der Tatbestand der arglistigen Täuschung bestätigen, ist der Beschluss zum TOP 7 der GR-Sitzung vom 21. 2. 19 nichtig“, schreibt Frohnmüller. Er behalte sich rechtliche Schritte vor.

Auf Nachfrage erklärte Bürgermeister Bertele erneut, dass der Baum eine Gefahr darstelle. „Er hat mehrere Riskiofaktoren.“ Unter anderem sei sein Wurzelwerk durch eine Mauer und Straße eingeengt, er habe einen Zwiesel – sein Stamm teilt sich. Die Esche stehe an einer Straße, und wenn der gut 30 Meter hohe Baum etwa bei einem Sturm falle, könne er benachbarte Häuser treffen. „Eine Garantie kann niemand geben. Auch ein gesunder Baum kann bei einem Sturm umfallen.“

Keine Anzeichen für Schäden

Es gebe keinen fachlichen Grund, den Baum zu fällen, betonte dagegen Kurus-Nägele auf Nachfrage. Er begutachte seit mehr als 20 Jahren Bäume, habe sich die Oberkirchberger Esche angeschaut und keine Anzeichen entdeckt, dass von dem Baum eine Gefahr ausgehe. „Dass ein paar kleinere Äste runterfallen, wie Anwohner gesagt haben, das passiert bei einem Baum schon mal.“

Kurus-Nägele ist froh, dass die Esche vorerst stehen bleibt. Er kündigte gegenüber unserer Zeitung an, dass er einen unabhängigen Experten beauftragen werde, den Baum bis September zu begutachten. So sei die Expertise unabhängig vom Bund Naturschutz. Sollte auch diese zu dem Ergebnis kommen, dass der Baum gesund ist, wird Kurus-Nägele nach eigenen Worten fordern, dass der Gemeinderatsbeschluss vom 21. Februar überprüft wird.