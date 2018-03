Kinderbetreuung Gleiches Essen für alle zu Pauschale

Berghülen / Sabine Graser-Kühnle

Ein gemeinsames Mittagessen gehört in der zehnköpfigen Krippengruppe im Kindergarten „Kernige Knirpse“ in Berg­hülen zwar zum pädagogischen Konzept, ist aber nicht verpflichtend. Eltern, die das wollen, dürfen ihr Kind bislang mit eigenem Essen versorgen, für alle anderen hat die Gemeinde mit dem Ascher Gasthaus „Lamm“ einen Vertrag abgeschlossen, das die bestellten Portionen liefert. Zugleich hat Berg­hülen eine Teilzeitkraft eingestellt, die das von Eltern Vorgekochte für die Kinder erwärmt und die das aus Asch gelieferte Essen ausgibt. Ihr obliegt auch das Spülen und Aufräumen. Was bislang gut funktioniert hat, darf nicht fortgeführt werden. Grund sind die Hygienebestimmungen: Ohne eine Überprüfung des von zuhause gelieferten Essens, etwa auf Salmonellen, ist eine Ausgabe nicht mehr zulässig.

Die Kindergarten-Eltern wollen jedoch auf das gemeinsame Mittagessen der Kinder nicht verzichten und regten daher an, dieses in der Krippengruppe verpflichtend einzuführen. Ihr Vorschlag sah obendrein vor, die Essen nicht mehr einzeln abzurechnen, sondern eine monatliche Pauschale von 45 Euro einzuführen. Außerdem könnten weniger der reichlichen Portionen bestellt werden, die Kinder seinen „schlechte Esser“. Damit spare die Gemeinde Kosten.

Stabiler Preis

Dieses Ansinnen fand den Zuspruch der Gemeindeverwaltung, nicht jedoch die Höhe der Pauschale. Bürgermeister Bernd Mangold meinte, mit 60 Euro seien die Kosten der Gemeinde für Essen und Teilzeitkraft abgedeckt. Der Betrag beinhalte einen Puffer, so dass bei eventuellen Preissteigerungen die Pauschale nicht gleich angepasst werden müsse. Gemeinderat Konrad Schwarzenbolz verwies auf die familienfreundlichen Kindergartengebühren und das hohe Defizit der Gemeinde. „Jetzt diskutieren die Eltern um acht Euro im Monat, das kann es nicht sein.“ Mehrheitlich folgten die Gemeinderäte dem Vorschlag der Verwaltung, von April an das Mittagessen verpflichtend zu einer monatlichen Pauschale von 60 Euro einzuführen.