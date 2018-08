Wasserversorgung Gießen und Sprengen erlaubt

Die Fische haben Stress

Verein Im Raum Langenau sind 470 Fischer beim Fischereiverein Elchingen organisiert. Der Gewässerwart messe in den 18 Seen von Thalfingen bis nach Leipheim jeden zweiten Tag den Sauerstoffgehalt, wie der Vorsitzende Franz Willbold auf Anfrage sagt. „Die Fische haben jetzt Stress ohne Ende“, sagt der Vorsitzende, jedoch habe man in der Region vergleichsweise noch Glück, auch bedingt durch den günstigen Grundwasserstrom entlang der Donau. „Unsere Seen werden nicht ganz so heiß“, sagt Willbold, auch, weil von der Alb viel Wasser hinunterfließe, reiche der Sauerstoffgehalt noch aus. Gelegentlicher Regen trage außerdem Sauerstoff in die Seen ein.

Sauerstoff Ein Wert von sechs Milligramm Sauerstoff pro Liter Wasser oder weniger ist für Fische in Flüssen tödlich; in der Donau sei der geringe Durchfluss der letzten Wochen schon kritisch, befindet Willbold. Die Karpfen in Seen brauchen weniger Sauerstoff – mindestens drei Milligramm, wovon die Region noch entfernt ist. kam