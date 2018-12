Infrastruktur Gewerbegebiet „Filde“ wird ab März erschlossen

Beimerstetten / km

Die ersten Erschließungsarbeiten für das 4,5 Hektar große Gewerbegebiet „Filde“ sind vergeben worden. In der Gemeinderatssitzung informierten der Beimerstetter Bürgermeister Andreas Haas und Lukas Oswald vom Ingenieurbüro Wassermüller über die Angebote. „Insgesamt konnten wir gute Ausschreibungsergebnisse erzielen“, sagte Oswald. Das günstigste Angebot für Straßenbau, Kanalisation, Stahlbetonbau und die Verlegung der Leerrohre für den Breitbandausbau liege bei etwa 1,5 Millionen Euro. Das Ergebnis für die Lieferung und Verlegung der Wasserleitungsrohre lag bei rund 52 000 Euro – inklusive des Ausbaus der Linksabbiegerspur in der Landesstraße 1165 und der Querungshilfen in die gegenüberliegenden Gärten. Bürgermeister Haas wies auch darauf hin, dass sich Bedenken der Anwohner im „Bühl“ in der letzten Bürgerfrageviertelstunde nicht gegen die Oberflächenentwässerung des Gewerbegebiets „Filde“ und das östlich neben der L 1165 geplante Sickerbecken gerichtet hätten, sondern gegen das ebenfalls konzipierte Sickerbecken im „Haitel“.

Die Erschließungsarbeiten vergab der Gemeinderat einstimmig an eine Firma aus Niederstotzingen, die Wasserleitungsrohre wird eine Firma aus Pfronstetten verlegen. Oswald rechnet mit Baubeginn im März 2019, Bauende im August 2020. Die Auffüll- und Nivellierungsarbeiten für das Gewerbegebiet sind im Wesentlichen bereits abgeschlossen.