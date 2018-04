Wirtschaft Gewerbe von der besten Seite

Nellingen / Christina Kirsch

Wie sehen Spielzeugautos eigentlich in groß aus? Welche Fenster empfiehlt der Fachmann bei der Hausrenovierung? Und wie sitzt man in einem Elektroauto? Gestern konnten die Nellinger und ihre Gäste am „Tag des offenen Betriebes“ von Firma zu Firma wandern und sich darüber informieren, was auf dem Handwerker- und Dienstleistungsmarkt aktuell ist. Nach dem Gottesdienst mit Pfarrerin Heidi Knöppler eröffneten Bürgermeister Franko Kopp und Herbert Bühler, der Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung, den Gewerbetag in der Sporthalle.

Die Gewerbetreibenden zeigten sich ihren Gästen von ihrer besten Seite, meinte der Bürgermeister. Hallen wurden gekehrt und aufgeräumt, Biertischgarnituren und Grills aufgestellt, Kühlschränke bestückt. Jeder Betrieb lockte nicht nur mit fachlichen Informationen, sondern auch mit Leckereien. So blieb bei den meisten Familien die Küche kalt und man verbrachte den Nachmittag mit Nachbarn und Freunden auf dem Gelände einer Firma.

Besonders beliebt waren die Betriebe, in denen sich auch der Nachwuchs beschäftigen konnte. Beim Holzbau Windmüller erprobten die Jugendlichen ihre Kräfte bei „Hau den Lukas“, im Autohaus Kerner drehten Kinder auf kleinen Elektrofahrzeugen ihre Runden.

Auch die Gemeinde Nellingen präsentierte sich. In der Festhalle informierte sie ihre einheimischen und auswärtigen Gäste über die Einwohnerentwicklung, die Bauplatzausweisung und auch über den geplanten Bahnhof bei Merklingen. Am Nachmittag gab es eine Bürgerwerkstatt und die Arbeiterwohlfahrt stellte das in der Römerstraße vorgesehene Pflegeheim vor.

Seit 16 Jahren setzt sich Herbert Bühler für die gewerbliche Entwicklung der 2000-Seelen-Gemeinde ein. In seiner Eröffnungsrede zum 6. Gewerbetag in dieser Form verwies er auf die Flyer und die Möglichkeit, die einzelnen Betriebe mit einem Bus anzufahren. Das Informationsblatt wurde von den Besuchern aber auch als Teilnahmekarte für das Gewinnspiel genutzt. Wer zehn Stempel der 51 beteiligten Betriebe vorweisen konnte, nahm an der Verlosung teil und hatte die Chance, einen Rundflug oder Servicegutscheine zu gewinnen. Für die beteiligten Betriebe waren die Kundengespräche am Rande wichtig.

Nadine Schwenke und Patrick Woelk bestiegen einen Renault Twizy. Das Elektrofahrzeug sei prima für Kurzstrecken, meinte Patrick Woelk, während Nadine Schwenke noch nicht ganz überzeugt wirkte. „Aber einen Parkplatz findet man mit dem bestimmt gut“, urteilte sie über das schmale Auto. Wesentlich größeres Gerät bestaunten die beiden Jungs Noah (3) und Max (7), die sich beim Fuhrunternehmen Ströhle den Langholzlaster und die Bagger anschauten. In der Halle von Holzbau Windmüller war Manfred Scheible ganz erstaunt, dass sein Holzhaus gerade in Arbeit war. „Das sind Küche, Bad und Speis“, erklärte er anderen Interessierten. Besonders akribisch untersuchte der Bauherr die Rolladenkästen an seinem zukünftigen Haus.

Wer sich genügend informiert hatte, ließ sich von den diversen Musikvereinen in der Sporthalle unterhalten oder fand Gelegenheit zu einem Plausch. Nur die Flieger der Fliegergruppe Gingen an der Fils, die mit einem Segelflugzeug für ihren Verein und den Flugplatz in Oppingen Werbung machten, schauten etwas wehmütig in den Himmel. Denn die Wolken versprachen beste Thermik. „Aber gestern war es auch schön zum Fliegen“, tröstete sich der Jugendleiter Andreas Sebald.