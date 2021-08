Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm bitten rund 700 Männer aus Blaubeuren, Gerhausen und Weiler zu einer DNA-Reihenuntersuchung. Die Ermittler hoffen, eine Vergewaltigung und drei Wohnungseinbrüche von Ende 2020 aufklären zu können. Damals hatte ein Unbekannter im Oktober und November vergeblich versucht in ein Wohnhaus in Gerhausen einzubrechen. Anfang Dezember gelang es ihm, die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses in Blaubeuren aufzuhebel...