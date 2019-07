Drei Jahre und zehn Monate muss ein 25-Jähriger in Haft, der im Mai 2016 bei Gerhausen ein Frau mit dem Messer angegriffen hatte

Statt für unbestimmte Zeit in ein psychiatrisches Krankenhaus muss ein heute 25-jähriger Mann in Haft: Drei Jahre und zehn Monate lautet das – neue – Urteil, das das Ulmer Schöffengericht am Mittwoch gefällt hat. Der Mann soll im Mai 2016 bei Gerhausen eine 59-jährige Passantin mit dem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Bereits im Mai vergangenen Jahres hatte die Schwurgerichtskammer in ihrem Urteil angeordnet, den damals wegen versuchten Mordes angeklagten Mann in der Psychiatrie unterzubringen. Dieses Urteil hatte der Bundesgerichtshofs teilweise einkassiert. Es hatte auf der Aussage eines pyschiatrischen Gutachters aufgebaut, wonach der Angeklagte ohne Behandlung für die Allgemeinheit gefährlich sei.

Unklar, warum er die Frau angriff

Am Mittwoch nun wurde der Mann wegen gefährlicher Körperverletzung im Zustand verminderter Schuldfähigkeit verurteilt. Wie Richter Wolfgang Tresenreiter in seiner Urteilsbegründung ausführte, hat sich strafmildernd für den 25-Jähirgen ausgewirkt, dass er nur über 60 Prozent der Intelligenz eines Durchschnittsbürgers verfüge. Auch sei er zuvor strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten. Weshalb er vor gut drei Jahren die Frau angegriffen hatte, konnte vor Gericht nicht geklärt werden. Die Fußgängerin hatte bei der Attacke gefährliche Schnittwunden in Gesicht und Hals davon getragen, sie leidet noch heute unter starken psychischen Nachwirkungen. In das neue Urteil eingeflossen ist auch der Angriff des Angeklagten auf eine Mitarbeiterin in einem Ulmer Spielkasino im September 2017. Er war dort am frühen Morgen aufgetaucht und hatte einen Kaffee verlangt. Als er den nicht erhielt, griff er die Mitarbeiterin an und verletzte sie.

Nicht öffentlich verhandelt

Der Auftakt zu dem neuerlichen Prozess gegen den 25-Jährigen war bereits Anfang Juli gewesen, dieser wurde allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Zum einen, um die Persönlichkeitsrechte des Angeklagten zu wahren, zum anderen sollte so verhindert werden, dass sich der gehandicapte Mann unter dem Druck einer Gerichtsverhandlung fälschlicherweise selbst belastet. So hatte er in der ersten Verhandlung vor einem Jahr noch von Stimmen gesprochen, die ihm die Tat befohlen hätten. Davon war nun nicht mehr die Rede.

