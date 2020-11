Die immer weiter fortschreitende Spezialisierung und geänderte gesetzliche und leistungsrechtliche Regelungen in der Medizin machten es nötig, die Krankenhäuser auf diese Entwicklung auszurichten, sagte Alb-Donau-Landrat Heiner Scheffold am Dienstag in einer Pressekonferenz. Daher baue der Alb-Do...