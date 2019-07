Gäste feiern in Treffensbuch im Schatten von Obstbäumen. Zum 30. Mal hatte der Gesangverein „Harmonie“ am Wochenende zum Gartenfest nach Treffensbuch eingeladen. Gefeiert wurde wie immer am letzten Juni-Wochenende. „Unser Fest musste noch nie wegen schlechten Wetters ausfallen“, sagte Hans Unsöld vom Gesangverein. Diesmal hätten es auch etwas k...