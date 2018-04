Abwasser Geröllfang für die Kläranlage

Laichingen / jos

Die Stadt Laichingen installiert am Zulauf vor der Kläranlage einen Geröllfang. Der Gemeinderat hat am Montag die Investition in Höhe von rund 200 000 Euro beschlossen. Wie Sachgebietsleiter Manfred Braun vom Bauamt erläuterte, ist vermehrt ein Eintrag von Geröll festgestellt worden. Die Maschinentechnik in der mechanischen Reinigungsstufe der Kläranlage und die Rechenanlage seien dadurch beschädigt worden. Die jetzt vorgesehene Baumaßnahme beinhaltet auch eine Aufstellfläche für einen Saugwagen, mit dem der Geröllfang gereinigt wird. Joachim Reif (CDU) wollte wissen, woher denn das Geröll im Abwasser kommt. „Laichingen wächst“, antwortete Manfred Braun, der den Eintrag auch auf die vielen Baustellen zurückführt.