Glaube Gern mit Menschen zusammen

mak

Am kommenden Sonntag wird Pfarrerin Irene Palm in ihr neues Amt auf der Pfarrstelle Blaubeuren II und Weiler eingeführt werden. Der Investiturgottesdienst beginnt um 10.15 Uhr in der Stadtkirche. Anschließend findet ein Empfang statt.

Frau Palm, was hat Sie an Blaubeuren und der Pfarrstelle hier gereizt? Wie sind Ihre ersten Eindrücke?:

Irene Palm: Ich habe Blaubeuren als offene und vielfältige Gemeinde erlebt, zu der sich viele verschiedene Menschen zugehörig fühlen.

Was ist Ihnen in Ihrer Arbeit als Pfarrerin wichtig? Was sind Ihre Schwerpunkte?

Mir ist wichtig, in Kontakt mit ganz unterschiedlichen Menschen zu treten. Ich bin Pfarrerin geworden, weil ich gerne mit Menschen zusammen bin. Der verborgene und doch auch gegenwärtige Gott möchte mit den Menschen in Beziehung treten. Wir können dabei Hilfestellung leisten. Es kann gelingen, das ist meine Erfahrung aus der Krankenhausseelsorge.

Neben der evangelischen Kirchengemeinde in Blaubeuren werden Sie auch die Gemeinde in Weiler betreuen. Mit einem Stellenwechsel in Gerhausen, spätestens jedoch im Jahr 2024, kommt die Kirchengemeinde Gerhausen infolge des neuen Pfarrplans zu ihrem Zuständigkeitsbereich hinzu. Wie können Sie damit umgehen?

Ich habe auf einer anderen Stelle bereits Erfahrungen mit der Pfarrplanumsetzung gemacht. Wir müssen auf die Strukturen schauen. Sie müssen für den Stelleninhaber leb bar und für die Gemeinde nachvollziehbar sein. Die Grundversorgung muss stimmen. Jedes Gemeindeglied muss wissen mit was es sich an wen wenden kann. Nicht jedes Dorf muss alles haben. Es gilt zu kooperieren und sich gegenseitig als Bereicherung wahrzunehmen.

Auf was freuen Sie sich in Blaubeuren besonders?

Auf meiner letzten Stelle als Krankenhausseelsorgerin habe ich weniger im Team gearbeitet. Deshalb freue ich mich jetzt auf Menschen aller Generationen, denen ich begegne und mit denen ich dann zusammenarbeiten werde.