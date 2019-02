Wald-Debatte: Gericht begründet Beschluss mit Klima und Fläche

Blaustein / sam

Die Baumreihen zwischen Leubeweg und Ulmer Straße/B 28 in Klingenstein seien zu schmal, um ein waldtypisches Klima zu entwickeln. So hatte das Landratsamt Alb-Donau-Kreis begründet, dass die Stadt Blaustein für das Aufstellen des Bebauungsplans in diesem Gebiet keine Waldumwandlungsgenehmigung brauche. Das Verwaltungsgericht Sigmaringen lieferte – nach einem Beschluss gegen die Rodung in der vergangenen Woche – eine ausführliche Begründung, warum es die Situation anders einschätzt.

Das Landeswaldgesetz definiere Wald als eine mit Forstpflanzen bewachsenes Gebiet, das einen flächenhaften Eindruck vermittelt, schreibt das Verwaltungsgericht: Diesen machten die 50 bis 70 Jahre alten Buchen und Kiefern – zumal es sich auf diesen Eindruck nicht negativ auswirken dürfe, dass schon im vergangenen Jahr ohne Umwandlungsgenehmigung Bäume gefällt wurden: „Ältere Luftbilder zeigen einen durchgehenden Kronenschluss des gesamten bewaldeten Gebiets zwischen dem Leubeweg und der Ulmer Straße. Auch die vorhandene Strauch- und Krautschicht erscheint nach Aktenlage „waldtypisch“, was für die Existenz eines Waldinnenklimas spricht.“ Die geringe Breite – rund 20 Meter im westlichen und 60 Meter im östlichen Teil – widerspreche dem nicht: Die gesamte Waldfläche betrage zwei Hektar und dehne sich über 400 Meter aus.

Der BUND, der Klage gegen die geplante Rodung eingereicht hatte, äußert sich zufrieden: Landesgeschäftsführerin Sylvia Pilarsky-Grosch: „Der Gerichtsbeschluss zeigt klar und deutlich, dass Planungsverfahren bei denen Umweltbelange nicht sorgfältig geprüft und berücksichtigt werden, vor Gericht keinen Bestand haben.“