Bildung Gerhard Scheible verabschiedet

Laichingen / swp

Bei einer Feierstunde wurde der langjährige Vorsitzende der Volkshochschule Laichingen-Blaubeuren-Schelklingen, Gerhard Scheible, von der Leiterin der VHS, Ilse Fischer-Giovante und dem neuen Vorsitzenden Uli Rößler aus seinem Amt verabschiedet. Der 81-jährige Scheible hatte sich nach 34 Jahren nicht mehr als Vorsitzender zur Wahl gestellt.

Während der Feier in Ulm wurden die Verdienste Gerhard Scheibles um den Auf- und Ausbau der Volkshochschule zu ihrer heutigen Größe und Bedeutung gewürdigt, wie Uli Rößler mitteilte. Scheible wurden zudem ehrende Anerkennungs- und Dankesschreiben der Bürgermeister Klaus Kaufmann aus Laichingen und Jörg Seibold aus Blaubeuren, sowie Grußworte aus Schelklingen überreicht. In seinen Abschiedsworten erinnerte Scheible an zahlreiche Begebenheiten rund um den Verein und die Geschäftsstelle der VHS, vor allem aus den Anfangszeiten.