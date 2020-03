„Statt immer neuer Lippenbekenntnisse zum Frauentag brauchen wir einen gesetzlichen Anspruch auf gleiches Geld für gleichwertige Arbeit“, sagt Karin Brugger, örtliche Geschäftsführerin der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), und zwar einen, „der Wirkung zeigt und in den Betrieben zwingend umgesetzt werden muss“. Brugger sagt auch: „Alles andere ist im Jahr 2020 von vorgestern.“

Frauen, die in Ulm eine Vollzeit-Stelle haben, verdienen rund 860 Euro weniger im Monat als ihre männlichen Kollegen. Im Alb-Donau-Kreis liegt die Lohnlücke bei 718 Euro. Das prangert die NGG einmal mehr anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März an. Die Gewerkschaft beruft sich auf aktuelle Zahlen der Bundesagentur für Arbeit.

Demnach liegt das durchschnittliche Vollzeit-Einkommen von Frauen in Ulm aktuell bei 3285 Euro im Monat – Männer mit der gleichen Arbeitszeit kommen auf 4145 Euro. Im Alb-Donau-Kreis sieht es nicht viel besser aus: Dort liegt das durchschnittliche Vollzeit-Einkommen von Frauen bei 2795 Euro – Männer verdienen 3513 Euro.

In Ulm macht der Lohnunterschied zwischen den Geschlechtern 21 Prozent aus, im Alb-Donau-Kreis 20 Prozent. In ganz Baden-Württemberg beläuft sich der so genannte Gender Pay Gap auf 20 Prozent. Die Lohnlücke hat indes viele Gründe: einer davon ist Diskriminierung, andere hängen mit strukturellen Faktoren zusammen.

Extreme Lage in Frauen-Berufen

„Es kann nicht sein, dass Frauen auf dem Arbeitsmarkt noch immer so stark benachteiligt sind. Viele Unternehmen in der Region nutzen das Lohngefälle aus, obwohl sie mehr zahlen müssten“, kritisiert Brugger. Besonders problematisch sei die Lage in frauendominierten Berufen – in der Pflege, im Service von Gaststätten, im Verkauf einer Bäckerei.