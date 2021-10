Was ein Rathaus alles ist, das war am Sonntag bei der förmlichen Inbetriebnahme des sanierten und erweiterten Rathauses in Lonsee zu hören. Es ist Sitz der Verwaltung, Anliegen sollen bearbeitet werden, es wird diskutiert und beraten, auch mal ein Schwätzle gehalten. Das Gebäude ist offizieller...