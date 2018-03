Verwaltung Gemeinderat: Spielraum nicht strangulieren

Lonsee / Stefan Bentele

Sanierung der Schul- und Poststraße in Halzhausen, zwei Regenrückhaltebecken am dortigen Ortseingang, eine neue Aussegnungshalle für den Friedhof in Ettlenschieß und die Resterschließung des dortigen Baugebiets „Weidenstetter Weg“: Das sind die größeren Bauprojekte, die die Gemeinde Lonsee im Verlauf dieses Jahres beginnen wird.

Mit Blick auf die Finanzierung sind die Projekte aus Sicht von Verwaltung und Gemeinderat machbar – zumindest hat der Gemeinderat dem Haushaltsplan 2018 am Montag geschlossen zugestimmt. „Ein gutes Zeichen“, wie Bürgermeister Jochen Ogger direkt nach der Abstimmung sagte. Zugleich hat das Gremium den Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Wasserversorgung Lonsee“ und jenen des Eigenbetriebs „Immobilien und regenerative Energien“ beschlossen.

Gestiegene Personalkosten

Zuvor hatte Gemeinderat Christian Hajduk (Unabhängige Wählergemeinschaft) in seiner Haushaltsrede die wachsenden Steuer­einnahmen – zum vierten Mal in Folge – angesprochen, die wie ein warmer Regen auf die Gemeinde niederkommen. „Langsam kann einem unheimlich werden“, denn: Man dürfe die Risiken nicht aus dem Auge verlieren.

Seinen Berechnungen zufolge bleibe der Gemeinde wenig Spielraum, sollten die Mehreinnahmen wegfallen, weil 70 Prozent der Steuereinnahmen für Personalkosten verwendet werden müssten. Vor zehn Jahren lag seiner Berechnung zufolge der Wert bei 60 Prozent. Weil die Gemeinde Personalausgaben „aus guten Gründen“ nicht schnell senken könne, sei die Steigerung etwa über den Abbau der Schulden und der geringeren Zinslast kompensiert worden. Hajduk zufolge aber ist das Ende der Fahnenstange erreicht. „Langfristig müssen wir aufpassen, dass die Personalausgaben den Handlungsspielraum nicht strangulieren.“

Kämmerer Alexander Keller teilt, wie er gestern sagte, die Folgerung Hajduks, dass die Personalausgaben eine Belastung darstellen, sollten die Steuereinnahmen je stark zurückgehen. Jedoch hat sich seiner Ansicht nach das Verhältnis von Personalkosten und Steuereinnahmen in den vergangenen Jahren eher verbessert.

Hajduk fragte abschließend, ob die Gemeinde weiter neues Bauland ausweisen wolle? Er mahnte an, zu prüfen, wie viel Leerstand es gebe und wie Vermietungen angeregt werden könnten. „Hier ist nicht in erster Linie Geld gefragt, sondern eine sorgende Gemeinschaft.“