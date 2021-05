Nach Jahren der Planung scheint sich eine Lösung für die Querung der Umgehungsstraße L 1232 an der Ölgasse in Weidenstetten abzuzeichnen. Ein Ortstermin mit der Straßenbauverwaltung hat ergeben, dass die Querung an der Ostseite der Kreuzung gebaut werden soll und nicht, wie bisher geplant, a...