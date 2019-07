In der konstituierenden Sitzung in Merklingen gab es neben Verabschiedungen auch Ehrungen für Mitglieder, die weiter im Gremium arbeiten werden. Etwas Wehmut lag über der Merklinger Gemeinderatssitzung am vergangenen Dienstagabend. Bürgermeister Sven Kneipp verabschiedete Ratsmitglieder, gleichzeitig ehrte er einige davon für ihr langjähriges „Engagement für das Allgemeinwohl“. Zusammengerechnet seien das 95 Jahre ehrenamtliche Tät...