Eigentlich ist ein Kreuzberg ein Ort der Stille und der Besinnung. In Lauterach hat er in den vergangenen Wochen jedoch für viel Aufregung gesorgt. Damit soll jetzt Schluss sein. Der Gemeinderat hat am Freitag beschlossen, die Treppe im jetzigen Zustand zu belassen. Allerdings soll vorher geklärt...