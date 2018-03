Verwaltung Gemeinderat in Lonsee bekommt Tablets

Lonsee / Teresa Lorenz

In den Sitzungen des Lonseer Gemeinderats wird in Zukunft nicht mehr mit Papier geraschelt, sondern getippt und gewischt. „Auch bei uns im Gremium soll die Digitalisierung Einzug halten“, sagte Bürgermeister Jochen Ogger in der jüngsten Sitzung. Die Gemeinde wird demnach 28 Tablets beschaffen und den Gemeinderäten zur Verfügung stellen. Ein Programm für digitales Sitzungsmanagement ist bereits gekauft. Die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen soll so vereinfacht werden. Die Gemeinderäte können die Geräte auch privat nutzen, müssen sie aber im Falle eines Ausscheidens aus dem Gremium abgeben.

Unterlagen herunterladen

Auf der Internetseite der Gemeinde wird es künftig einen Zugang geben, der zu einem öffentlichen und einem mit Passwort geschützten Bereich führt. In ersterem können Bürger alle öffentlichen Sitzungsunterlagen einsehen und herunterladen – auch am PC. Der geschützte Bereich wird nur für Gemeinderäte und Verwaltung zugänglich sein. Zehn Tage vor einer Sitzung liegen die jeweiligen Unterlagen dort zum Abruf bereit und können dann etwa auf die Tablets heruntergeladen werden.

Die Gemeinde möchte auf diese Weise Papier sparen. Ob so auch Geld gespart wird, kann Bürgermeister Ogger nicht sicher sagen: „Das ist schwierig auszurechnen. Aber es ist davon auszugehen, dass die Druckkosten niedriger sind.“

Etwa 14 000 Euro wird diese digitale Aufrüstung die Gemeinde in den nächsten drei Jahre kosten. 3000 Euro entfallen auf die jährlichen Leasingraten, hinzu kommen Ausgaben zum Beispiel für Versicherung und Bereitstellung von Rechnerkapazität.

Manche Gemeinderäte blieben skeptisch: „Ich bin ein Papiermensch“, sagte Simon Müller (CDU). Der Beschluss wurde bei seiner Gegenstimme und Enthaltung von Karlheinz Staib (CDU) getroffen.