Kirchberg Gemeinderat ignoriert Landratsamt

Kirchberg / Beate Reuter-Manz

„Ich war überrascht und hätte mir das anders gewünscht!“ Mit diesen Worten kommentierte Bürgermeister Jochen Stuber den Ausgang eines heiklen Beratungs-Punktes in der Kirchberger Gemeinderatssitzung. Erneut ging es am Dienstag um die Nutzungsänderung für ein Wohnhaus in der Gartenstraße. Für das Gebiet gibt es keinen Bebauungsplan, im Flächennutzungsplan ist es aber als Mischgebiet ausgewiesen. In dem Haus sind derzeit zwei von drei Wohnungen an bis zu 15 Monteure vermietet. Das wollte der Gemeinderat schon im Dezember nicht dulden. Mehrheitlich lehnte er ein entsprechendes Baugesuch unter anderem mit der Begründung ab, mitten im Ort, auf dem einstigen Gelände der Firma Weiß, handle es sich faktisch um ein Wohngebiet, in das sich die geplante Nutzung nach Paragraf 34 Baugesetzbuch nicht einfüge. Diese Entscheidung rief das Landratsamt auf den Plan. Das gemeindliche Einvernehmen sei rechtswidrig versagt worden, teilt die Biberacher Behörde in einem Schreiben vom 24. Januar mit. Das Aufsichtsorgan appellierte gleichzeitig an den Gemeinderat, die Sache „neu zu überdenken“.

Das hat das Gremium getan, um nach kontroverser Diskussion beim Nein zu bleiben. Drei Ratsmitglieder sagten Ja zu den Monteurswohnungen, drei waren dagegen, vier enthielten sich. Begründet wurde die Ablehnung mit einer anderen als der Biberacher Interpretation des § 34, Baugesetzbuch. Darin heiße es: „Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben.“

„Es geht nicht an, dass wir nur auf den Bauch hören. Wir dürfen gültiges Baurecht nicht ignorieren“, argumentierte der Bürgermeister. Anwohner-Bedenken, die über Parkplatznot und Lärm klagen, kann der Schultes gleichwohl verstehen. Stuber geht davon aus, dass das Landratsamt die Kirchberger Gemeinderats-Entscheidung außer Kraft setzen und das Baugesuch auf Nutzungsänderung genehmigen wird. Dann bliebe den Anwohnern nur noch der Weg einer förmlichen Klage.