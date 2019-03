Parkplätze in Blaustein Gemeinderat diskutiert darüber, Gebühren einzuführen

Samira Eisele

Jede Menge Dauerparker und hohe Auslastung: So fasste Heidi Ankner, Fraktionsvorsitzende des Bürger-Bündnisses Blaustein (BBB), zusammen, wie die Stadträte die Parkplatzsituation zunächst wahrgenommen hatten. „Interessant“ seien daher die manchmal gegenteiligen Ergebnisse der Untersuchung des Verkehrsplanungsbüros Brenner Bernard: Planerin Claudia Zimmermann stellte sie in der jüngsten Gemeinderatssitzung vor.

„Es gibt keinen Mangel“, sagte Zimmermann: Mit Realschülern aus Blaustein hatte das Büro an einem „normalen“ Donnerstag die insgesamt rund 1190 Stellplätze in den Kern-Stadtteilen Ehrenstein, Klingenstein und Herrlingen untersucht. Insgesamt liege die maximale Auslastung bei 67 Prozent. Eine Zahl, die jedoch nicht bedeutet, dass es nichts zu tun gäbe: „Wenn Sie am Rathaus einen Parkplatz suchen und in Herrlingen ist einer frei, fahren Sie da nicht hin.“

Engpässe – eine 100-prozentige Auslastung am Vormittag – gibt es vor allem im Bereich Höhwiesen mit Wohnungen, Ärztehaus, Pflegedienst und Lebenshilfe-Werkstatt. In der Ehrensteiner Erhard-Grözinger-Straße gab es nachmittags sogar 103 Prozent Auslastung: Es wurde auch noch dort geparkt, wo es nicht erlaubt ist. Rund ums Rathaus gab es vormittags kaum noch Parkplätze (95 Prozent Auslastung), am Bad Blau nachmittags Spitzen mit 80 bis 90 Prozent Auslastung. Dort standen viele Autos länger als vier Stunden – „die sind nicht alle schwimmen“, stellte Zimmermann fest.

Parkscheibe wirkt

Keinen Handlungsbedarf sieht die Planerin am Hotel Klingenstein, am Bahnhof Herrlingen und am Einkaufszentrum an der Ehrensteiner Straße: Dort waren zu Spitzenzeiten 80 Prozent der Plätze belegt, die meisten Autofahrer hielten sich an die drei Stunden Höchstparkdauer mit Parkscheibe. Für die Höhwiesen schlug Zimmermann ein Parkdeck vor, ums Rathaus sei im Zuge der Umgestaltung an eine Tiefgarage gedacht. In der Erhard-Grözinger-Straße könnten vor dem Bürgerzentrum mehr Parkplätze entstehen – das Problem dort sei aber auch, dass Anwohner nicht auf eigenen Stellplätzen, sondern auf der Straße parkten. Insgesamt schlug die Planerin vor, über Bewohnerparkausweise und ein Konzept für Gebühren nachzudenken.

„Das kann man verlangen“, fand beispielsweise CDU-Chef Lothar Ruhnke: Parken müsse nicht per se kostenlos sein. Elisabeth Couvigny-Erb (BBB) fand, auch wer in Blaustein arbeite, könne fürs Parken zahlen – zuvor hatte sich Kristina Nußbaumer (Freie Wähler) dafür ausgesprochen, einen Parkplatz im Lixgebiet für Angestellte auszuweisen. Sie meint außerdem: „Handel und Gastronomie leben von Parkplätzen“. Jürgen Dannwolf (SPD) sagte: „Parkraum darf nicht kostenlos sein“ – schon gar nicht für Dauerparker. Eine Stunde gratis mit Parkscheibe sei jedoch gut. Grünen-Fraktionschef Robert Jungwirth sprach sich für eine bessere Auslastung der „Parkplatzwüste“ und Gebühren aus – und dafür, Geld in den Nahverkehr zu investieren. Auch Cornelia Kaufmann (FW) riet, an die Zukunft zu denken, in der sie Herrlingen in der S-Bahn-Taktung zum Knotenpunkt für Umsteiger aus Alb-Gemeinden werden sieht.

Die Stadtverwaltung möchte ein Konzept für die Bewirtschaftung der Parkplätze vorbereiten.