Planung Gemeinderäte lesen den Kritikern die Leviten

Franz Glogger

Wie weit ist der Hochwasserschutz für den Erbacher Erlenbach gediehen, wie weit der benötigte Grunderwerb? Genaueres wollte Stadtrat Elmar Röhr (SPD) am Dienstag im Gemeinderat bei der Beratung des Haushalts 2019 wissen.

Das Starkregen-Risikomanagement sei fertig, für den Donaurieder Bach lägen die Ergebnisse vor, teilte Stadtbaumeisterin Sandra Dolderer mit. Die Pläne würden im ersten Quartal 2019 präsentiert. Am Schutz für die Innenstadt arbeiteten die Büros stetig weiter, derzeit besonders an einem Neubau der westlichen Brücke „Auf der Wühre“. Der Grund­erwerb werde erst mit der detaillierten Planung ein Thema. Hochwasserschutz sei kein Vorhaben, dass man mal „g’schwind“ nebenbei erledige.

Bürgermeister Achim Gaus bestätigte das. Die Planung für den gerade abgeschlossenen Hochwasserschutz in Dellmensingen habe zum Beispiel drei Jahre gedauert. Was den Schutz in der Innenstadt angehe, halte die Kommune nicht alle Fäden in der Hand. So redet etwa das Landratsamt Alb-Donau als Wasserrechtsbehörde mit. Mit diesem müsse als nächstes geklärt werden, ob das Verfahren mittels Bauleitplanung durchgeführt wird – oder in einem Planfeststellungsverfahren (PFV), wie in Dellmensingen. Bei letzterem wäre eine Enteignung von Grundbesitzern möglich. Das sei aber keinesfalls das Ziel der Verwaltung, versicherte Gaus gestern auf Nachfrage.

Dass einige Anlieger nicht bereit sind, Grundstücke abzutreten, war ein Thema am Dienstag. Besitz sei für ihn ein „hohes Gut“, erklärte Gaus. Bei einem Planfeststellungsverfahren sei nicht grundsätzlich eine Enteignung vorgesehen. Sie müsse „extra bestimmt, beschlossen und ausführlich begründet“ werden. „Da steht immer ein hoher Anspruch davor“, erklärte er. Das Landratsamt müsse als erstes dem Verfahren zustimmen, denn die Behörde führe es durch.

Kein Verständnis hat der Gemeinderat für den Druck von Anwohnern. „Nicht seriös“, hieß es etwa in Bezug auf eine „Petition“, die Gaus überreicht wurde. Über die Hälfte der 135 Unterzeichner wohnen nicht in Erbach, viele andere nicht am Erlenbach. „Dass, wer in Erbach wohnt, grundsätzlich Interesse hat, unterstelle ich einfach mal. Aber dass die meisten von auswärts kommen, kann nicht sein“, kritisierte Röhr.

Umgangston kritisiert

Constantin von Ulm-Erbach (CDU) las den Akteuren auch die Leviten. Er verstehe die Sorgen, aber „nicht die Art und Weise, wie von allen Seiten auf die Verwaltung eingeprügelt wird“. Schließlich hätten die Anwohner „in das Risiko reingebaut“. Ihn ärgere, dass nicht anerkannt wird, dass der Hochwasserschutz hohe Priorität habe, aber Zeit brauche. „Der Wille ist da, die Mittel sind da, wir machen das, und wir machen es richtig.“ Er forderte von dem Gremium, der Verwaltung den Rücken zu stärken.