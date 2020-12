Nach 42 Jahren im Dienst der Gemeinde Altheim/Alb ist Georg Allgöwer in den Ruhestand verabschiedet worden. Als wandelndes Lexikon sei Allgöwer bei Bürgermeistern, Kollegen und Gemeinderäten bekannt, sagte der stellvertretende Bürgermeister Karl-Heinz Erb in seiner Laudatio. So habe es oft gehe...