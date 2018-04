Gemeinde Gelegenheit zu Information und Gespräch

Bernstadt / psl

Vom nächsten Jahr an wird es auch in Bernstadt einen Neujahrsempfang geben. Mit diesem Beschluss folgte der Gemeinderat einem Antrag von Karl Hans Haide. Alle Bürger sollen sich über die Aktivitäten des abgelaufenen und des neuen Jahres in der Gemeinde informieren können und sich anschließend zwanglos austauschen. Vor allem auch Jüngere und Familien sollen angesprochen werden. Die Räte einigten sich als Termin auf den Sonntag nach dem Drei-Königs-Feiertag. Die Premiere wird also am 13. Januar 2019 stattfinden. Der Ablauf des Empfangs soll noch im Laufe des Jahres festgelegt werden.