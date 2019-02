Kirchberg Geld vom Land für Projekte

Region / Karin Mitschang

Den dicksten Brocken in der Region Iller aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) wird heuer Kirchberg erhalten. 500 000 Euro für „Gemeinschaftseinrichtungen“ gibt es. Wie Bürgermeister Jochen Stuber berichtet, hatte seine Gemeinde den Landeszuschuss für den Umzug und Ausbau der Kindertagesstätten beantragt. „Wir planen die Umnutzung der leergewordenen Werkrealschulräume für die Kindertagesstätten, und in diesem Zuge wollen wir zwei Kinderkrippen-Gruppen neu installieren.“ Ziel sei eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Der bisherige Kindergartenstandort wird wegfallen. Stuber: „Wir haben dann künftig bei der Schule eine durchgängige Kinderbetreuung von Krippe/Kindergarten/Grundschule, wovon wir uns Synergieeffekte versprechen.“ Investiert werden etwa 2,2 Millionen Euro. Der Anbau soll in Holzbauweise entstehen.

40 000 Euro nach Wain

Gefreut hat sich auch Bürgermeister Stephan Mantz: 40 000 Euro aus dem ELR-Topf gehen nach Wain. Die Gemeinde hatte einen Zuschuss für ein privates Projekt beantragt, wobei in Auttagershofen an einer ehemaligen Landwirtschaft eine zusätzliche Wohnung geschaffen wird. „Alles was moderner wird im Ort, freut mich“, kommentiert Mantz.

Bürgermeister Günter Herrmann freut sich in Balzheim über 20 000 Euro für ein Privatprojekt. In der Straße „Zu den Gärten“ soll ein Wohnhaus erweitert und eine Scheuer abgerissen werden. Herrmann: „Wir freuen uns, dass der volle Zuschuss für diese Privatprojekte gewährt wurde.“

Ein weiterer Zuschuss ging nach Sießen im Wald: In Hörenhausen werden für den Bereich „Arbeiten“ 27 370 Euro für die Erweiterung eines Handwerksbetriebs beigesteuert, und laut Bürgermeister Günther Karremann kommen 20 000 Euro dem Neubau von Wohnungen durch einen Privatinvestor in Weihungszell zugute. Mit weiteren 28 400 Euro unterstützt das Programm den kommunalen Abbruch eines Ökonomiegebäudes, das die Gemeinde in Hörenhausen erworben hatte. Dort sollen später Wohnungen gebaut werden.