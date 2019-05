Das Land fördert die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen im Alb-Donau-Kreis und den Bau desFeuwerwerhauses in Balzheim.

Mehr als 950.000 Euro erhalten Kommunen im Alb-Donau-Kreis für ihre Feuerwehren. Nach Mitteilung des Landtagsabgeordneten Manuel Hagel (CDU) hat das Regierungspräsidium Tübingen jetzt die Mittel aus der Feuerwehr-Projektförderung des Landes freigegeben. Demnach bekommt die Stadt Ehingen 254.000 Euro für den Kauf einer neuen Drehleiter sowie 25.500 Euro für einen Gerätewagen. In der Gemeinde Balzheim wird der Bau des neuen Feuerwehrhauses mit 175.000 Euro gefördert. Mit dem auf 1,8 Millionen Euro veranschlagten Projekt soll im Frühjahr 2020 begonnen werden. Jeweils 92.000 Euro bekommen die Gemeinden Nellingen und Setzingen für die Beschaffung neuer Löschfahrzeuge. Für den Kauf eines Gerätewagens erhält die Gemeinde Oberstadion 82 500 Euro. Neue Löschfahrzeuge werden auch in Langenau und in Erbach – dort für die Wehr in Bach – mit jeweils 66.000 Euro bezuschusst. Nerenstetten erhält 59.400 Euro ebenfalls für ein neues Löschfahrzeug. In Heroldstatt wird der Kauf eines Gerätewagens mit 25 500 Euro gefördert, in Lonsee der Kauf eines Einsatzleitwagens mit 22 000 Euro.

