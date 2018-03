Konzert Geistliche Abendmusik

Merklingen / sp

Zweimal führt die Kirchenmusik Merklingen eine geistliche Abendmusik auf, am Palmsonntag und am Karfreitag. Das erste Konzert findet am 25. März ab 19.30 Uhr in der Andreaskirche in Nellingen statt, das zweite am 30. März, 20 Uhr, in der evangelischen Kirche Merklingen. Die Kirchenmusik Merklingen spielt unter der Leitung von Johannes Ruhland, außerdem treten der Liederkranz Merklingen und der „Song Circle“ unter Leitung von Hellmut Stolz auf. Im Programm finden sich Musikstücke alter, bekannter Komponisten und auch Stücke von Komponisten unserer Zeit – von Telemann über Smetana und Bruckner bis hin zu Friedrich Veil. Die Musiker wollen mit ihrer Musik durch die Karwoche begleiten und auf das bevorstehende Osterfest und die Feier der Auferstehung hinweisen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.