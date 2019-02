Bahn Gegner stellen die Weichen

Amstetten / Von Thomas Hehn

Ralph Beckert ist seinem drohenden Rauswurf bei den Ulmer Eisenbahnfreunden (UEF) zuvorgekommen und hat seinen Job als Geschäftsführer bei der vereinseigenen neuen Lokalbahn Betriebsgesellschaft (LAG) selbst gekündigt. Die Gesellschaft steht aber dennoch nicht „kopflos“ da: Beckert hat seine Kündigung „unter Einhaltung einer Frist von acht Wochen“ erklärt. Damit bleibt er bis zum 13. April Geschäftsführer – und die neue Verkehrsgesellschaft auch handlungsfähig.

Das ist ein wichtiges Kriterium, wenn die LAG die beim Verkehrsministerium in Stuttgart beantragte Konzession zum Betrieb der Bahnstrecke zwischen Amstetten und Gerstetten erhalten will. Aus dem Ministerium wurde zuletzt mitgeteilt, das Verfahren könne noch im Februar abgeschlossen werden.

Züge dürfen aber weiterhin keine rollen auf der Strecke. Wie berichtet, hat der Geschäftsführer der bisher verantwortlichen Verkehrsgesellschaft nach Differenzen mit dem Vereinsvorstand der UEF am 1. Februar den Verkehr auf der Strecke eingestellt. Seitdem fahren auch keine Güterzüge mehr, die seit 2013 Sand aus Ostdeutschland vom Bahnhof Amstetten ins Sand- und Kieslager der Baustoffe Entsorgung-Logistik in Langenau (Belog im ehemaligen Bundeswehrdepot Benzwang transportierten.

Durch das Fahrverbot für die Güterzüge entgehen den Ulmer Eisenbahnfreunden Pachteinnahmen in Höhe von 800 Euro pro Fahrtag auf der 4,3 Kilometer langen Strecke. Bei 10 bis 15 Fahrtagen pro Monat haben die UEF hier in der Vergangenheit zwischen 96 000 und 144 000 Euro im Jahr verdient.

Im Gegenzug fehlt der Belog, inzwischen eine fast 100-prozentige Tochter von Schwenk-Zement, ohne fahrende Güterzüge der Material-Nachschub. Belog-Geschäftsführer Wolfgang Engler sieht indessen noch keinen Grund zur Sorge: Derzeit sei das Lager noch gut gefüllt, da auf den meisten Baustellen in der Region wegen der anhaltenden Frostperiode wenig laufe. Da auch die Tunnel entlang der Schnellbahntrasse der Deutschen Bahn, der mit Abstand größte Abnehmer der BELOG, fertig betoniert sind, hat sich die Lage insgesamt etwas entspannt.

Vor diesem Hintergrund ist Engler zuversichtlich, dass die erhoffte Genehmigung aus dem Ministerium rechtzeitig eintrifft, bevor es wieder losgeht auf dem Bau. Die nächste Großbaustelle der Bahn wartet schon: Die Gleise für die Schnellbahntrasse zwischen Ulm und Stuttgart können nicht konventionell im Schotterbett verlegt werden, sondern benötigen wegen der hohen Geschwindigkeiten einen Unterbau aus Beton. „Da werden wir sicher mitbieten“, verspricht Engler.

Nach der außerordentlichen Mitgliederversammlung am vergangenen Samstag in Amstetten hat sich auch im Verein etwas getan: Sollte der alte Vorstand bei der erneuten außerordentlichen Mitgliederversammlung mit Neuwahlen am 17. März kein Vertrauen mehr bekommen, steht mit Korbinian Fleischer bereits ein Kandidat für einen möglichen neuen Vorsitzenden fest. Und nicht nur das: Fleischer versichert, dass man inzwischen auch alle übrigen sechs Vorstandsposten besetzen könne. Und ein neuer Geschäftsführer für die Betriebsgesellschaft scheint ebenfalls schon gefunden. Wer es ist, verrät Fleischer (noch) nicht. Es soll ein neuer, andererseits aber wiederum alter Bekannter im Verein sein.