Moment mal Gegenfurtner goes Gospel

Roland Schütter

Cool, lässig, wortgewandt, gebildet, ein wenig selbstironisch und einfach total präsent. Das Grußwort des 88-jährigen Xaver Gegenfurtner (CSU) und die Reaktionen darauf könnten so manchen Politiker vor Neid erblassen lassen. Der stellvertretende Bürgermeister von Nersingen sprang beim Jubiläumskonzert des Chors „Gospel & more“ für den erkrankten Bürgermeister Erich Winkler ein – und freute sich mächtig, auf der Bühne stehen zu dürfen. „Das ist gut so“, fand er und bekam bereits für diesen Spruch den ersten Applaus. Nur, um vom Publikum des Chors später selbst wie ein Popstar gefeiert zu werden.

Besonders angetan war Gegenfurtner von der Menge der Besucher. „So viele Gäste hatten wir hier noch nie in der Gemeindehalle, da bin ich mir absolut sicher“, stellte er fest. Und er muss es wissen, schließlich kennt er seine Gemeinde schon ein paar Jährchen. Die 378 regulären Plätze in der 1978 gebauten Halle reichten jedenfalls bei weitem nicht aus, die Feuerwehr schleppte noch eine Menge Stühle herbei – selbstverständlich auf den Brandschutz achtend –, und dennoch mussten im Foyer zahlreiche Konzertbesucher stehen.

Was Gegenfurtner bei seinem „coolen Auftritt“ (so sagte es Moderator Alexander Seitz) auch entsprechend viel Publikum verschaffte. Denn der ging weiter: Zuerst brachte der Kommunalpolitiker ein Geldgeschenk mit – und zitierte mal eben auswendig und komplett den eben vom Chor auf Englisch vorgesungenen Text des Psalms 23. Riesen-Applaus, Johlen, Pfiffe, Getrampel belohnten den früheren Lehrer. Und was macht Gegenfurtner? Er kontert: „Ja, früher, da haben wir noch was Gescheites in der Schule gelernt!“ Und erntet dafür die Lacher der begeisterten Menge. Stahl er dem Chor damit die Show? Nein. Er machte „Gospel & more“ noch das Kompliment, nicht nur „hörens- sondern auch sehenswert“ zu sein – und während der Saal tobte, setzte sich der 88-Jährige auf seinen Platz, um das Konzert , das ihn wiederum restlos begeisterte, bis zum Finale mitzuerleben.