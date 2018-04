Befall Gefährliche Raupe verbreitet sich in der Region

Gefährliche Raupe verbreitet sich in der Region

Region / Von Annika Schleithoff

Der Eichenprozessionsspinner tritt immer häufiger auf – auch in der Region. Der Schädling stellt vor allem für den Menschen eine Gefahr dar.

Der Frühsommer ist die Zeit des Eichenprozessionsspinners: Ende April bis Anfang Mai schlüpfen die Raupen, die sich nach der Verpuppung im Juli zu Schmetterlingen entwickeln. Auch in der Region kommt der Schädling vermehrt vor, sagt Axel Heiß, Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Krumbach: vor allem im Auwald nahe Iller und Donau und auf der Schwäbischen Alb.

Das Problem: Die Raupen des Eichenprozessionsspinners können für den Menschen gefährlich werden, allergische Reaktionen auslösen. Zu den Symptomen gehören Hautausschläge und Augenreizungen. Das Einatmen der feinen Härchen kann auch zu vorübergehenden Asthmaanfällen führen, wie vor Kurzem ein Fall in den Gräflich Fuggerschen Wäldern zeigte. Der Prozessionsspinner ist ein „Problem, das die Gesundheit der Menschen bedroht“, sagt Volker Fiedler, Forstbetriebsleiter beim Forstamt Weißenhorn. Wenn die Schmetterlinge die Gespinstnester verlassen, bleiben dort die hautreizenden Nesselhärchen zurück und können vom Wind verweht werden. Besonders problematisch wird es etwa, wenn ein befallener Baum nahe eines Spielplatzes am Waldrand steht.

In solchen Fällen, so heißt es vom Landratsamt des Alb-Donau-Kreises, werde aber kein Gift eingesetzt. „Im Wald muss man mit waldgeneigten Gefahren rechnen“ erklärt Forstdirektor Hartmut Dauner von der Fuggerschen Stiftung. Befallene Bäume werden abgesperrt, auf Forstwegen wird mit Schildern auf den Schädling hingewiesen. Die Gespinste werden dann von ausgebildeten Mitarbeitern in Schutzkleidung entfernt und anschließend meist verbrannt. Solch einen Fall gebe es aber höchstens zweimal im Jahr, berichtet Thomas Herrmann, Fachdienstleiter für Forst und Naturschutz im Landratsamt Alb-Donau.

Allerdings könnten die Populationszahlen in Zukunft weiter ansteigen, befürchtet Forstbetriebsleiter Fiedler. Das sei vermutlich dem Klimawandel und den damit einhergehenden wärmeren Temperaturen geschuldet. Wenn es im Frühjahr trocken und schon recht warm ist, fühlen sich „solche Schmetterlinge wohl“.

Dr. Horst Delb von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg hält diese Prognose für schwierig. Es gelte zwar „je wärmer, desto günstiger für die Raupen“. Allerdings könnte das auch „nach hinten losgehen“, sagt er: Wenn die Raupen nämlich immer früher schlüpfen, müssen sie auch länger auf den Laub-Austrieb der Bäume warten. Mehr als 21 Tage können sie das nicht durchhalten und verhungern.

Für die Bäume ist der Eichenprozessionsspinner übrigens kein Problem, erklärt der Krumbacher Forstamtleiter Heiß: Schäden an Bäumen seien kaum bekannt. Denn wenn die Prozessionsspinner die Blätter eines Baumes abfressen, kann dieser sich meist mit Nottrieben am Leben halten.