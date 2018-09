Straftat Gedenktafel für Bomberbesatzung beschmiert

Laichingen / Joachim Striebel

In Laichingen ist eine Gedenktafel, die an sechs gefallene Soldaten aus Großbritannien und Kanada erinnert, beschmiert worden. „Das sind keine Kritzeleien der harmlosen Art“, sagt Dr. Heinz Pfefferle, der Vorsitzende des Geschichtsvereins Laichinger Alb. Er sieht „eindeutig rechtes Gedankengut“. Auf der im März 2015 vom Verein am Absturzort eines britischen Lancaster-Bombers aufgestellten Tafel werden die Umstände beschrieben, die zum Absturz der mit sieben Insassen besetzten Maschine führten. Zu lesen ist, dass sie im Zweiten Weltkrieg von einem deutschen Nachtjäger in Brand geschossen wurde. Die Unbekannten haben mit einem wasserfesten Filzstift „gut so“ hinzugeschrieben. Der Halbsatz „verbrecherische Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten“ wurde übermalt. Nachdem ein Mitglied des Geschichtsvereins die Schmierereien entdeckt hatte, hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Die Abteilung Staatsschutz bei der Kripo Ulm führt sie. Sie nimmt unter Tel. (0731) 1880 Hinweise entgegen.