Langenau Gedenkfeier für SS-Opfer Francis Bioret

Langenau / SWP

Die Stadt Langenau lädt auch dieses Jahr zu einer öffentlichen Gedenkfeier für Francis Bioret ein. Am Freitag, 13. April, um 19 Uhr wird Bürgermeister Daniel Salemi am Mahnmal auf dem Marktplatz eine Ansprache halten. Musikalisch wir die Feier vom „Orchester Vagabundi“ gestaltet.

Die Veranstaltung soll dazu beitragen, dass sich Ereignisse wie die Ermordung Francis Biorets nicht wiederholen. Der Franzose war einem Langenauer Schlossermeister als Fremdarbeiter zugeteilt. Nachdem sich Bioret nach vorangegangenen Misshandlungen mit seinem Chef angelegt und Drohungen gegen ihn ausgesprochen hatte, zeigte ihn dieser bei der SS. Am 13. April 1945 wurde Bioret auf Befehl eines SS-Untersturmführers in Langenau aufgehängt.

Seit 2013 erinnert auf Initiative des „Freundeskreis Francis Bioret“ ein Mahnmal auf dem Langenauer Marktplatz an diese schreckliche Tat. Die Stadt will „gerade in diesen Tagen ein Zeichen setzen“ gegen Rassismus und Gewalt. Sie stehe für Offenheit, Freiheit, Demokratie und ein friedliches Miteinander über jegliche Grenzen hinweg.