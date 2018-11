Dietenheim Gebrüder Grimm light macht Spaß

Dietenheim / Lisa Maria Sporrer

„Diese Ernährung wird mir langsam zu einseitig“, sagte Hänsel, als die Hexe ihn mit Lebkuchen mästen wollte. Und auch sonst war bei dem Stück der Amateurbühne Laupheim am gestrigen Sonntag vieles anders als in der Geschichte der Gebrüder Grimm: Sie hatten einen Großvater und eine Stiefschwester.

„Das Stück ist für Kinder ab vier Jahren, da haben wir der Geschichte die Brutalität genommen“, sagte Fabian Wahlenmayer, Vorsitzender der Amateurbühne Laupheim. Zwei Kinder, im Wald ausgesetzt, die von einer bösen Hexe gefressen werden wollen: Die Abwandlung des Stücks „Hänsel und Gretel“ erheiterte in der Dietenheimer Stadthalle die vielen Kinder, die am Sonntagnachmittag ein „saulustiges Stück“ sahen, wie der fünfjährige Benjamin in der Pause auf Anfrage mitteilte.

Die Geschichte ist dem Märchen der Gebrüder Grimm also lediglich nachempfunden. Allerdings wacht eine besorgte Hauskatze über die beiden Kinder, die mit teils frechen Sprüchen das junge Publikum aufheiterten. Von den Matten aus, die in der Stadthalle vor der Bühne ausgelegt waren, sangen die Kinder mit der Katze das Hänsel-und-Gretel-Lied und waren sichtlich erleichtert, als am Schluss das märchenhafte Happy End Hänsel (Cécile Fontaine) und Gretel (Selina Fontaine) mit dem Vermögen der Hexe wieder zu ihrem Vater zurückbrachte.

Die Kulissen hatte das Team der Amateurbühne Laupheim mit viel Liebe zum Detail gestaltet, rund 20 Personen waren hinter der Bühne im Einsatz, um den Kindern in Dietenheim eine gelungene Vorstellung zu präsentieren. „Es ist schon Tradition, dass wir hier spielen“, sagte Wahlenmayer. Immer im Wechsel führt die Amateurbühne ein Gebrüder-Grimm-Stück einmal im Jahr in Dietenheim und in Regglisweiler auf.