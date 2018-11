Bürgermeister Gaus startet am 15. Januar in zweite Amtszeit

Gaus startet am 15. Januar in zweite Amtszeit

Erbach / fg

Im Rahmen einer außerplanmäßigen Sitzung des Erbacher Gemeinderats wird Bürgermeister Achim Gaus für seine zweite Amtszeit verpflichtet. Das hat der Rat am Montag einstimmig beschlossen. Als Termin wurde der 15. Januar festgelegt, als Ort die Erlenbachhalle. Zu dem feierlichen Akt werden neben Bürgern auch geladene Gäste kommen. Da der Eid, den er bei der ersten Einsetzung gesprochen hat, weiter gilt, sei lediglich eine Verpflichtungsformel nötig, informierte Hauptamtsleiter Florian Ott. Dafür wurde Hans Seemann als als dienstältester Gemeinderat bestimmt, als Stellvertreter der am zweitlängsten amtierende Stadtrat August Weber. Gaus Amtszeit endet am 31. Dezember 2018.