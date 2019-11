Was wird mit dem Saal des Hotel-Restaurants „Adler“ an der Unteren Hauptstraße? Es gab Spekulationen, dass der traditionsreiche Saal für immer schließe. Am Freitag hat Juniorchef Marc Steudle nun das neue Konzept vorgestellt. Der Saal werde im Zuge der Neugestaltung des Gastronomie- und Resta...