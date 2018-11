Bauen Garage im Außenbereich

Berghülen / Sabine Graser-Kühnle

Ein Baugesuch zur Erweiterung eines Gartenhauses um eine Garage hat am Berghüler Ratstisch für Kopfschütteln gesorgt. Einerseits verwunderte die Räte das Ansinnen des Bauherren, in dieser Garage landwirtschaftliche Geräte und einen Traktor unterbringen zu wollen, wo er doch gar kein Landwirt sei. Zum anderen ist das Areal Bürgermeister Bernd Mangold zufolge so genannter „Außenbereich“, wo bislang nur ein Garten war. Dort dürfen eigentlich nur Landwirte bauen. Das zu entscheiden obliegt jedoch dem Landratsamt Alb-Donau-Kreis. Die geplante Garage passe anstandslos ins Ortsbild. Das sei die einzige Maßgabe für die Zustimmung der Gemeinderäte, hieß es am Ratstisch. So billigte das Gremium bei zwei Enthaltungen das Baugesuch.