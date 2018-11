Regglisweiler Futterplätze für Piepmätze gebastelt

Freizeit / Vanessa Arslan

Sobald es kälter wird und der erste Schnee Wald und Wiesen bedeckt, verringert sich das natürliche Nahrungsangebot für Vögel. In Regglisweiler und Umgebung dürften die Piepmätze diesen Winter aber keine Probleme haben: Der Schwäbische Albverein hat am Sonntagnachmittag Futterplätze für das Federvieh gebastelt. Kirsten Klahold zeigte den vier teilnehmenden Familien, wie die Futterstellen gemacht werden.

Mit Tontöpfen, Buntstiften und Papprollen geht es nach einer kurzen Einweisung los: Für das erste Modell werden Papprollen zu einem Drittel bunt bemalt, der Rest wird mit ungesalzener, ungesüßter Erdnussbutter eingestrichen und Vogelfutter darauf geklebt. Noch fix zwei Löcher hineingestochen, ein kleiner Holzstock durchgesteckt, und fertig ist die Futterstelle. „Wofür brauchen wir den Stock“, will Klahold von den Kindern wissen. „Für die Vögel, damit die sich draufsetzen können und ans Futter kommen“, weiß Lena aus Dietenheim. Sie war am Sonntag mit ihrer Mutter Kirsten Hänsch in Regglisweiler beim Bastelnachmittag zum ersten Mal bei einer Veranstaltung des Albvereins.

Seit rund zwei Jahren hat die Ortsgruppe Regglisweiler eine Familiengruppe. In regelmäßigen Abständen organisiert die pädagogische Mitarbeiterin Kirsten Klahold Wanderungen und Bastelnachmittage für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter.

Das Basteln der Futterstellen macht nicht nur Spaß, sondern vermittelt den Kindern auch Artenkenntnis, da Futterplätze gute Beobachtungsstellen sind. Auch Familie Hänsch hofft auf Vogelbesuch zum Beobachten. Einen passenden Platz für die Futterstellen gibt es auch schon: neben dem Vogelhäuschen im Garten sollen die selbstgebastelten Futterbehälter hängen.

Die Fütterung im Winter hat zwar eine lange Tradition, ist aber auch umstritten. „Gegner der Winterfütterung werfen Befürwortern vor, dass damit eine Handvoll Arten einseitig gegenüber Zugvögeln bevorzugt wird“, erklärt Ortsgruppen-Vorsitzender Kurz Högerle. Diese Kritik sei mit dem Rückgang der Singvogelarten seit den 50er Jahren leiser geworden. Der Naturschutzbund (Nabu) empfiehlt die Vogelfütterung im Winter, da sie umweltliche und pädagogische Vorteile vereint. Es wird geraten, nicht vor November und nicht nach Februar zu füttern, da dies bei kalten Temperaturen hygienischer ist und verhindert wird, dass die Tiere etwa an Salmonellen erkranken. Um die Übertragung von Krankheiten zu minimieren, sollten Futterspender gewählt werden, in denen die Tiere nicht im Futter gehen und es auf diese Weise mit Kot verschmutzen. Das Kriterium ist bei den Regglisweiler Futterplätzen erfüllt.

Auch beim zweiten Modell, mit Tontöpfen, können die Tiere das Futter über einen Ast erreichen und laufen nicht auf dem Futter. Niklas und Mattis Engel haben die Töpfe bunt bemalt. Jetzt geht es ans Auffüllen. Mit zwei Metalllöffeln nimmt Niklas eine Portion Kokosfett-Futtermischung, die Klahold vorbereitet hat, und packt sie in den Topf. Die beiden Buben füllen gleich mehrere Tonbehälter. Als Geschenk für Oma, verrät Mutter Anja Engel. An einem Seil können die Töpfe dann verkehrt herum aufgehängt werden. Bei den Engels baumeln die Futterstellen bald auf der Terrasse und dem Balkon. Vielleicht schaut dann bald ein hungriger Piepmatz vorbei.