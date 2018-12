Sport Fußball-Spielgemeinschaft vor dem Aus

Dietenheim / Von Beate Reuter-Manz

Diese Ehe hielt nicht einmal bis ins verflixte siebte Jahr. Am Wochenende hat der Partner Dietenheim die Scheidung eingereicht und damit Gerüchte bestätigt, die seit kurzem die Runde machen: Die Fußballer des TSV Dietenheim beenden ihre Spielgemeinschaft (SGM) mit dem TSV Regglisweiler zum 30. Juni 2019, also nach Ablauf der Saison. Über diesen Schritt wurden nun auch die Verantwortlichen im Fußballbezirk Donau-Iller informiert.

Was ist geschehen? „Die Regglisweiler Ressentiments gegenüber der gemeinsamen Sache haben sich ins Untragbare gesteigert“, umschreibt Pressereferent Frank Merkle eine mittlerweile ungute Stimmung, die einer erfolgreichen Jugendarbeit abträglich sei. Er spricht von regelmäßigen „kleineren und größeren Nadelstichen“, ausgehend von der Elternschaft junger Fußballer. So wechselten im Sommer 2017 gleich zwölf D-Jugendliche samt Trainer zu den Sportfreunden Sießen. Grund: Die Buben wollten nicht zusammen mit Dietenheimern in einem Team spielen. Verärgert und enttäuscht, stellte Dietenheim ein Ultimatum. Entweder man arbeite künftig wieder besser zusammen, oder jeder mache sein eigenes Ding.

„Das Fass zum Überlaufen“ gebracht habe nun die Tatsache, dass erneut sechs E-Jugendspieler mit ihrem Trainer zum SV Balzheim wechseln. Es habe zuvor weder Gespräche mit der Abteilungs- noch mit der Jugendleitung gegeben, sagt Frank Merkle „Da ist uns eine komplette Mannschaft weggebrochen“, kritisiert Jugendleiter Holger Riedel.

Zuletzt gab es ein Krisengespräch im Rathaus, unter anderem mit Bürgermeister Christopher Eh und Gemeinderatsmitglied Toni Endler aus Regglisweiler, die sich für den Erhalt der SGM einsetzten. Eh wies im Hinblick auf die demographische Entwicklung darauf hin, dass man für den Erhalt des Fußballs beide Stadtteile benötige. Genau dieser Aspekt, nämlich ressourcen-schonend zu arbeiten, sei vor fünf Jahren auch der Grund für den Zusammenschluss gewesen, äußert sich der Dietenheimer Abteilungsleiter Manuel Merkle. Sein Bruder macht eine Rechnung auf: 60 Geburten pro Jahr, davon etwa 30 Jungs, hälftig in Dietenheim und Regglisweiler: „Man wird sich alleine zunehmend schwertun“, zumal das Sport-Angebotgroß sei.

Kein Totengräber

Manuel Merkle sieht in der gescheiterten Spielgemeinschaft eine persönliche Niederlage. Fünf Jahre habe er sich für das Konstrukt eingesetzt und auch heute sei er noch überzeugt davon. „Aber gegen all die Strömungen anzuschwimmen, macht keinen Sinn.“ Damit meint er „viele „Nebenkriegsplätze“, die zu Unruhe auch in der Abteilungsleitung geführt hätten. Merkle: „Bevor wir unsere bestehenden Strukturen auch noch zerfleischen, ist es besser, ein Ende zu setzen“. Als Totengräber des Regglisweiler Fußballs will er sich nicht sehen. „Er wäre ohne den Zusammenschluss schon vor fünf Jahren in die Brüche gegangen.“ Leid tue es Dietenheim vor allem wegen Rainer Marquart, der den Fußball in Regglisweiler als Einzelkämpfer geleitet habe.

„Die Tür ist nicht endgültig zu“, reicht Merkle den Regglisweilern weiterhin die Hand. Womöglich gelinge es, Strukturen in der Abteilung Fußball aufzubauen, „über die man wieder gemeinsam an einem Strang ziehen kann“.

Sebastian Reichle, der Vorsitzende des TSV Regglisweiler, bedauert die Trennung, die für ihn „sehr überraschend“ kommt. Er kritisiert, dass es vor der relevanten Abstimmung im Ausschuss in Dietenheim kein „ordentliches Gespräch“ mit der Vereinsführung aus Regglisweiler gegeben habe. Das sei erst über den Bürgermeister in die Wege geleitet worden. „Schade ist, dass der Vorschlag von Bürgermeister Eh von der Dietenheimer Seite komplett ignoriert wurde“.

Abwanderung normal

Im Gespräch war offenbar, dass Ex-Funktionär Toni Endler die Fußball-Geschäfte kommissarisch übernimmt, und dass sich die Fußball-Abteilung bis zum Frühjahr neu aufbaut. „Somit bestand nicht einmal der Hauch einer Chance, die SGM weiterzuführen“, argumentiert Reichle. Er gibt außerdem zu bedenken, dass immer wieder Jugendliche zu anderen Vereinen abwandern. „Niemand kann sie zwingen, zu bleiben“. Für den Funktionär bleibt in der Sache „ein G’schmäckle“. Nämlich, dass für die Trennung „nur der passende Grund abgewartet wurde.“

Laut Reichle ist es erklärtes Ziel in Regglisweiler, zur Saison 2019/20 wieder mit einer eigenen aktiven Mannschaft am Spielbetrieb teilzunehmen. In einer kurzfristig anberaumten Sitzung hätten ehemalige Funktionäre der Fußballabteilung bereits ein „Basiskonstrukt für eine neue Abteilungsführung“ gebildet.