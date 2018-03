Kommunales Fusion der Verbände

Laichingen / Sabine Graser-Kühnle

Der Laichinger Gemeinderat hat der Fusion der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zugestimmt. Es handelt sich um Dienstleister in der Informationstechnik mit Augenmerk auf kommunale Strukturen. Laichingen ist wie viele andere Kommunen in der Region Mitglied im KIRU. Bürgermeister Klaus Kaufmann verspricht sich von der Zusammenlegung der drei großen Zweckverbände in Baden-Württemberg zu einer Datenzentrale im Land Synergieeffekte, etwa beim Entwickeln neuer Serviceleistungen. Auch erkennt er einen Kostenvorteil für die Kommunen. Vertreter der Mitgliedsgemeinden sind stimmberechtigt in diesem Gesamtzweckverband 4IT und der Datenzentrale ITEOS, einer Anstalt des öffentlichen Rechts.