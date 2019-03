Amphibienschutz bei Westerstetten Für die ersten Kröten kommen die Tunnel zu spät

Westerstetten / Von Thomas Steibadler

Es muss wohl in den 1970er Jahren gewesen sein, erinnert sich Helmut Haag, als die Hüle im Wald zwischen Westerstetten und Holzkirch mit einer Teichfolie abgedichtet wurde. So sollte der Tümpel mit dem schönen Namen Saulache als Laichplatz für Amphibien bewahrt werden. Doch die Hüle geriet wieder in Vergessenheit.

Bis Helmut Haag und seine Mitstreiter von der BUND-Gruppe Westerstetten begannen, sich der bedrohten Amphibien und der Saulache anzunehmen. Entlang der Kreisstraße 7402 stellten sie Krötenzäune auf, sammelten die Tiere ein und trugen sie in Eimern auf die andere Straßenseite. Vor allem Erdkröten machen sich im zeitigen Frühjahr auf den Weg aus Richtung Sinabronn und Weidenstetten zur Saulache, um dort abzulaichen. Auch Teich- und Erdmolche seien dabei, sagt Haag, hin und wieder ein Grasfrosch. Nur wenige Tage später machen sie sich auf den Rückweg. Laut Fachliteratur legten die Tiere auf ihren Laichwanderungen bis zu fünf Kilometer zurück.

Vor etwa 15 Jahren – „in der besten Zeit“– seien mehr als 2000 Kröten zur Saulache gepilgert, erzählt Haag. Was vor allem daran lag, dass die BUND-Mitglieder den Waldtümpel von den Laubmassen befreit hatten. Auch jetzt sei das Biotop „picobello hergerichtet“. Auf Veranlassung des Landratsamts wurde die mittlerweile poröse Folie aus der fast ausgetrockneten Saulache entfernt und durch ein natürliche Abdichtung aus Lehm ersetzt. Die ausschließlich von Regen- und Schmelzwasser gespeiste Hüle ist nun wieder dicht.

Inzwischen haben Arbeiter auch damit begonnen, links und rechts der Kreisstraße auf etwa 200.Metern Länge Betonfertigteile zu so genannten Amphibien-Leitwänden zusammenzustetzen. Zudem werden zwei Kleintiertunnel gebaut. Die etwa 65 mal 40 Zentimeter großen Druchlässe sollen den Amphibien den sichern Weg zum Laichplatz und zurück ermöglichen. Etwa 90 000 Euro lässt sich der Alb-Donau-Kreis diesen Beitrag zum Tierschutz kosten, der dem ökologischen Ausgleich für den Bau der Albrecht-Berblinger-Straße dient (siehe Infokasten).

Schon unterwegs

Grundsätzlich freut sich Helmut Haag über die Arbeiten an der Kreisstraße. Besser wäre allerdings ein früherer Baubeginn gewesen, meint er. Denn: „Die ersten Kröten laufen schon.“ Sobald die Temperaturen steigen, und erst recht bei Regen, seien die Tiere unterwegs. Sein Wetterwunsch für die nächsten Tage lautet daher: „Schnee“. Der wird wohl unerfüllt bleiben. Haag und drei Mitstreiter vom BUND in Westerstetten machen sich daher wieder täglich auf den Weg zur Saulache: zum Krötensammeln.

Der Baubeginn für den Amhibienschutz wurde dem Landratsamt zufolge mit Bedacht in die Faschingsferien gelegt: Wegen der Vollsperrung in dieser Woche hätte auch der Schulbus die weiträumige Umleitung fahren müssen. Während der restlichen Bauzeit von voraussichtlich drei Wochen wird der Verkehr mit Ampeln geregelt und einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.