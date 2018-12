Moment mal Fünf Sterne für ein Polizeipräsidium

Samira Eisele

Morgendlicher Harndrang, ganz zu Schweigen vom nächtlichen, kann ordentlich Druck aufbauen. Quälend lang ist da der Weg aufs stille Örtchen. Und dabei liegt die Lösung so nah. Den Luxus einer Toilette im Schlafzimmer bieten allerdings nur ganz besondere Unterkünfte. Die Bewertung „Hervorragend, 5 Sterne“ ist angesichts dessen wohl angebracht – und das Polizeipräsidium Schwaben Nord in Augsburg freut sich zurecht, dass ihr Service in einer Google-Rezension honoriert wurde.

„Die meisten unserer ‚Gäste’ können sich an ihren Aufenthalt bei uns nicht mehr vollständig erinnern. Offenbar im Gegensatz zum Verfasser dieser Rezension . . .“ schreiben die Beamten auf der Facebook-Seite des Präsidiums. Darunter ein Screenshot des auf Google Maps zu findenden Textes, dessen Verfasser sich offensichtlich wirklich Mühe gegeben hat. „Als ich nach Augsburg kam, war ich auf der Suche nach einem Hotel“, schreibt er: „Einem möglichst günstigen Hotel.“ Das orangefarbene Präsidium sei ihm sofort ins Auge gestochen. Zwei „nette Herren“ hätten ihn dort empfangen und den Weg zum Zimmer gezeigt. „Ich schmiss mich sofort auf das gemütliche Bettchen und schlief die Nacht über wie ein kleines, süßes Tigerbaby“. Offenbar eines mit tierisch voller Blase. Die nach dem Aufwachen in der Ausnüchterungszelle vorgefundene Toilette würdigt der Rezensent ausführlich: „Das ist echt praktisch, und ich bin mir sicher, dass sich die Architekten dabei etwas gedacht haben. Im Großen und Ganzen kann man sagen: Nettes Personal und gepflegte gemütliche Stube.“ Gut begründete fünf Sterne.

Zimmerservice in der Zelle?

Weniger gut begründet und deshalb (noch) kein Facebook-Posting wert sind die folgenden, ebenfalls zum Polizeipräsidium veröffentlichten Berichte, für die der Google-Nutzer ein klein wenig weiter nach unten scrollen muss. „Lecker Essen. Allerdings war das Salat-Dressing leicht sauer. Sonst alles super.“ „Schnelle Bedienung, nette Leute, leckeres Essen. Immer wieder gerne!“ Salat auf der Wache? Das scheint uns dann doch etwas weit hergeholt. Vermutlich von der anderen Straßenseite. Dort liegt das Restaurant „La Commedia Augsburg“. Mag sein, dass sich die ein oder andere Bewertung verirrt hat.

Andersherum ist unter den 386 Berichten über das italienische Restaurant leider keiner zu finden, der sich mit der Wache beschäftigt. Oder gar mit Toiletten. Aber wie gesagt: Den besonderen Luxus gibt es eben auch nur an ganz besonderen Örtchen.