Natur Fünf Jahre Landschaftspflegeverband Alb-Donau-Kreis

Alb-Donau-Kreis / Thomas Steibadler

Als „Umsetzungsdienstleister“ für Naturschutz und Landschaftspflege hat der Landschaftserhaltungsverband (LEV) Alb-Donau-Kreis vor knapp fünf Jahren die Arbeit aufgenommen. Inzwischen haben sich außer dem Landkreis, Vereinen, Verbänden und einigen Privatpersonen fast alle der 55 Kreis-Kommunen dem Verband angeschlossen. Lediglich Balzheim, Börslingen, Breitingen und Illerkirchberg sparen sich den Mitgliedsbeitrag von zwölf Cent pro Einwohner, mindestens aber 50 Euro im Jahr.

Der Verband ist vor allem im Vertragsnaturschutz aktiv, erläuterte Geschäftsführerin Romy Werner am Montag im Verwaltungsausschuss des Kreistags. Unter anderem geht es um die Pflege der 21 Natura-2000-Schutzgebiete im Landkreis Mit Landwirten, Schaf- und Ziegenhaltern bestehen zur Zeit 136 Verträge mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Die Verträge umfassen insgesamt etwa 1400 Hektar Fläche, die extensiv bewirtschaftet und beweidet werden. Hinzu kommen 16 Beweidungsprojekte mit einjähriger Laufzeit.

Im Jahr 2018 hat der Verband 1,25 Millionen Euro an Fördergeld vom Land akquiriert und an seine Vertragspartner, zu denen auch Vereine gehören, weitergeleitet. Damit habe die Geschäftsstelle mit drei Mitarbeiterinnen auf zwei Stellen die Kapazitätsgrenze erreicht, sagte Romy Werner. Auch die Erfolgskontrolle sei eine Aufgabe, ergänzte sie auf die Frage von Kreisrat Robert Jungwirth (Grüne). Der Fachdienst Landwirtschaft kontrolliere ebenfalls stichprobenartig, ob die Vertragspartner die Vorgaben erfüllen. Überörtliche Vernetzung von Biotopen zu organisieren, gehöre jedoch nicht zu den Tätigkeiten des Verbands.

Auch nach fünf Jahren wüssten manche Landwirte nichts von der Existenz des Verbands, merkte Andreas Aigeltinger (Freie Wähler) an. In Dornstadt zum Beispiel werde der LEV kaum wahrgenommen. Auf Dornstadter Markung gebe es eben keine Schutzgebiete, die mit öffentlichen Zuschüssen gepflegt werden können, erklärte Geschäftsführerin Werner. In den Teilorten sei der Verband aber schon tätig. So werde gerade mit einem Landwirt über die Pflege einer Magerrasenfläche bei Scharenstetten gesprochen.

Landrat Heiner Scheffold will dazu beitragen, den Verband bekannter zu machen. Als Vereinsvorsitzender werde er den Vertreter des Kreisbauernverbands im Vorstand bitten, auf die Leistungen des LEV hinzuweisen.