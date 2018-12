Bildung Führungswechsel am Langenauer Gymnasium

Langenau / Markus Fröse

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge“ sehe er dem Schulleiterwechsel am Langenauer Robert-Bosch-Gymnasium entgegen, sagt Markus Braunmiller. Er freue sich natürlich sehr über seine künftige Aufgabe und sei gespannt darauf, weil es für ihn ja etwas Neues sei. „Doch wir werden mit Frau Moritz eben auch eine gute Chefin verlieren, die wir alle gerne behalten hätten.“

Wie die Pressestelle der Abteilung Schule und Bildung des Regierungspräsidiums Tübingen am Mittwoch auf Anfrage der SÜDWEST PRESSE mitgeteilt hat, wird Braunmiller am ersten Februar des kommenden Jahres die Leitung der Schule übernehmen. Seine Amtseinführung mit geladenen Gästen ist geplant für den 31. Januar 2019. Bei der Feier werde gleichzeitig auch die aktuelle Schulleiterin Karin Moritz offiziell verabschiedet.

Seit Jahren im Leitungsteam

Er ist 45 Jahre alt und seit dem Jahr 2002 Lehrer am Robert-Bosch-Gymnasium, sagt Markus Braunmiller. Als Studiendirektor unterrichte er dort in den Fächern Biologie und Chemie. Außerdem sei er seit rund fünf Jahren Abteilungsleiter an der Schule und kümmere sich in dieser Funktion schwerpunktmäßig um die Bereiche Vertretungsplanung, Stundenplanung und Prüfungsplanung, erklärt er weiter. Diese Arbeit im erweiterten Schulleitungsteam sieht er als gute Vorbereitung für die kommenden Aufgaben.

Auch als Schulleiter werde er weiter unterrichten, erzählt der gebürtige Augsburger Braunmiller. Nach dem Wechsel ins neue Amt werde sich für ihn die Zahl der Unterrichtsstunden allerdings halbieren auf künftig vier Stunden. Was natürlich auch Stundenplanänderungen notwendig macht, mit denen er sich derzeit unter anderem beschäftige.

Studiert habe er in Ulm, so Markus Braunmiller weiter. Aus diesem Grund sei er damals in die Stadt an der Donau gezogen, in der er heute noch lebe. Er habe vier Kinder, verheiratet sei er nicht.

Nach München wiederum zieht es Schulleiterin Karin Moritz, „weil mein Mann dort lebt“. In der Stadt an der Isar werde sie wieder ein Gymnasium leiten, erklärt sie. Ihre Stelle in Langenau hatte die Mutter zweier Söhne im August 2015 angetreten.

Die Schule weitergebracht

„Ich habe Frau Moritz als engagierte und taffe Schulleiterin kennengelernt, die das Robert-Bosch-Gymnasium mit ihren Projekten ein großes Stück weitergebracht hat“, sagt Langenaus Bürgermeister Daniel Salemi. Im Rathaus freue man sich aber auch auf die Zusammenarbeit mit ihrem Nachfolger, den man ja bereits seit langem kenne. „Er ist ein guter Mann an richtiger Stelle“, erklärt Salemi.

Die Statistik der Schule weist für das Schuljahr 2017/2018 insgesamt 721 Schüler aus – 377 Mädchen und 344 Buben. „Wir legen Wert auf Zusammenarbeit, die von gegenseitigem Respekt, Vertrauen sowie offenem und fairem Dialog geprägt ist, und wollen die Zukunft unserer Schule gemeinsam gestalten“, lautet der oberste Leitsatz der Schule.