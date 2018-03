Feuerwehr Führung bestätigt

Ringingen / Franz Glogger

Ringingen. 15 Jahre hat Dietmar Mack die Feuerwehr Ringingen geführt, 10 davon mit seinem Stellvertreter Reinhard Oberdorfer. Bei der Abteilungsversammlung Anfang März machten die beiden Platz für Jüngere. Als Abteilungskommandant wurde Sebastian Jurrat gewählt, zu Stellvertretern Markus Völk und Felix Jurrat. Das Trio wurde am Montag vom Gemeinderat in seinen Ämtern bestätigt. Die problemlose Staffelübergabe zeige, dass die Abteilung Ringingen „hervorragend aufgestellt ist“, sagte Bürgermeister Achim Gaus. Bei Mack und Oberdorfer bedankte er sich für den Einsatz. In ihrer Amtszeit wurden unter anderem ein neues Löschfahrzeug beschafft, das Gerätehaus saniert und an der Feuerwehr-Konzeption mitgearbeitet. Mack und Oberdorfer bleiben der Mannschaft erhalten. „Wir werden die Jungs tatkräftig unterstützen“, sagte Mack. Erbach hat inzwischen in allen Abteilungen zwei Stellvertreter. Die Arbeit wird auf mehreren Schultern verteilt.