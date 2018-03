Musik Frühlings- und Sommerlieder in Suppingen

Frühlings- und Sommerlieder in Suppingen

Suppingen / Eva Menner

Beim Frühjahrskonzert „Suppingen singt und spielt“ haben der Gemischte Chor, der Projektchor, die Jugendkapelle und der Musikverein einen bunten Strauß von Melodien von Klassik und Barock bis zum Schlager aus den 50er Jahren und aktuellen Hits geboten. Den Abend eröffnete die Jugendkapelle unter der Leitung von Helmut Nüssle. Mit viel Beifall belohnt wurde das Schlagzeugsolo beim Stück „Driving Test“, und beim Europe-Hit „The Final Countdown“ liefen die Jugendlichen zur Höchstform auf. Fein herausgeputzt hatte sich der gemischte Chor zu seiner Italienreise, die Männer mit weißem Hemd, roter Fliege und Strohhut, die Damen mit Sommerkleidchen im Stil der späten 50er oder frühen 60er Jahre.

Während sich draußen der Winter zurückmeldet, sangen sie von dessen Ende – „L’inverno e passato“ – und begrüßten mit Kuckucksrufen den Frühling. Nach einem Liebeslied aus dem Barock und einem Ausflug in die Klassik mit „Luci Care“ von Wolfgang Amadeus Mozart ging die Reise in die Schlagerwelt mit „Zwei kleine Italiener“.

Musikalisch nach Italien

Es folgten Lieder von Gerhard Winkler, die die Sehnsucht der Deutschen nach Sonne und Meer, einem Urlaub in südlichem Gefilde, beflügelten, mit „Frauen und Wein“, „Südliche Nächte“ oder „O mia bella Napoli“, und am Ende natürlich die Capri-Fischer. Dass manchmal ein wenig der Feinschliff fehlte, bat Walter Strohm zu entschuldigen. „Weil unser Dirigent Christian Vogt erkrankt war, mussten Proben ausfallen, wir waren froh, dass er es heute mit Krücken zu uns geschafft hat.“ Das Publikum sah’s gelassen und spendete reichlich Applaus. Der Projektchor, ein reiner Frauenchor, bei dem auch einige jüngere Sängerinnen mitmachen unter der Leitung von Jasmin Seclaoui, hatte zeitgenössische Popmusik im Programm von „Stadt“ bis zu „Happy“ und „It’s raining men“. Mit dem Stück „Blasmusikgrüße“ eröffnete die Musikkapelle mit Dirgent Robert Höft den zweiten Teil des Abends. „Concerto“, ein Stück im Stil venezianischer Barockmusik, verlangte dem Orchester einiges an Spielfertigkeit ab und wurde mit Bravour gemeistert. Hochdramatisch wurde es beim leicht orientalisch angehauchten „Aladdin“ aus dem gleichnamigen Musical. Ein fulminanter festlicher Jubiläumsmarsch machte den Abschluss; als Zugabe gab’s noch eine Polka.

Für den Blasmusikverband überreichte Verena Griesinger Urkunden und Ehrennadeln an verdiente Orchestermitglieder und ehrenamtlich Engagierte. Für 10 Jahre geehrt wurden Hannah Zeifang, Markus Nietsch, Lea Fink, Loretta und Gloria Gund, für 20 Jahre Sandra Zeifang, Lisa Barth und Benjamin Schad, für 30 Jahre Martin Nüßle, für 40 Jahre erhielten Jürgen Schad und Rainer Stucke die Ehrennadel in Gold mit Diamant. Auch bei den Sängern gab es Ehrungen, für Hilde Lohrmann (10 Jahre) und Berti Röschl (25).