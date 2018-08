Getreide Frühe Ernte sorgt für übervolle Lager

Deutschlandweit unterdurchschnittlich

Bilanz Wie ist die Ernte in diesem Jahr gelaufen? Darüber will der Kreisbauernverband Ulm-Ehingen heute Abend bei einer Pressekonferenz Auskunft geben. Für den Deutschen Bauernverband hatte dessen Präsident Joachim Ruckwied bereits vor einem Monat von deutlichen Ertragseinbußen gesprochen. Statt der durchschnittlichen 47,9 Millionen Tonnen Getreide seien in diesem Jahr nur etwa 41 Millionen Tonnen in ganz Deutschland zu erwarten. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat bereits erklärt: „Ich bin sehr besorgt über die Auswirkungen der Dürre, unter der viele Bauern vor allem im Norden und im Osten Deutschlands leiden müssen.“ Zuständig für mögliche Hilfen für die Landwirte sind dem Ministerium zufolge aber die Länder. Nur wenn ein außerwöhnliches Naturereignis wie die Trockenheit ein „nationales Ausmaß“ erreiche, könne der Bund finanzielle Hilfe leisten. Ein aussagekräftiges Bild über die Folgen der Dürre sei aber erst nach der Erntebilanz Ende August möglich.