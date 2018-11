Aufführung Frohsinn singt von Versöhnung

Laichingen / Margot Autenrieth-Kronenthaler

Am Ende fallen sie nicht, die Mauern der Stadt Jericho. Anders als in der biblischen Geschichte gibt es im Oratorium „Jericho“ überraschend ein friedliches Ende. Der Gesangverein „Frohsinn“ präsentierte am Samstagabend das Versöhnungs-Werk mit Chor, Solisten, Sprecher und einer kleinen Instrumentalbesetzung bei einer Uraufführung in der St. Albanskirche in Laichingen. Die Gesamtleitung hatte Autor und Komponist Hellmut Stolz.

An die dreihundert Besucher waren gekommen und erlebten eine stimmige und runde Aufführung. Der Chor hatte dabei eine tragende Rolle als Volk Israel, die er gekonnt ausfüllte. Nicht nur gesanglich, auch Gestik, Mimik und schauspielerisches Auftreten überzeugten. Sehr passend dabei die einfache, jedoch wirkungsvolle Kostümierung.

Die Besucher wurden von Sprechern mit hinein in die Geschichte genommen. Die Handlung umfasste den Auszug des Volkes aus Ägypten bis zur Landnahme in Kanaan, dem gelobten, von Gott verheißenen Land. Josua, der Anführer des Volkes Israel, entsendet Kundschafter in das einzunehmende Land und die Stadt Jericho. Die Einwohnerin Rahab aus Jericho bietet den feindlichen Kundschaftern Unterschlupf und verhilft ihnen zur Flucht. Dafür soll Israel sie und ihre Familie verschonen.

Mitreißende Melodien

Am Ende stehen sich das Volk Israel und die Einwohner Jerichos feindlich gegenüber. Rahab erinnert an die Gebote Gottes und die Kundschafter zeigen sich dankbar für ihre Rettung. Sie wollen die Bewohner Jerichos nicht töten. Beide Völker wählen am Ende die Eintracht und den Frieden. Eine starke Botschaft, die leider in der Realität allzu oft auf der Strecke bleibt. Die Chorsätze bestanden aus eingängigen, teils mitreißenden Melodien. Die Songs „Israel in Ägyptenland“, „Auf geht´s ins gelobte Land“ oder „Josua schlägt Jericho“ erinnerten an bekannte Spirituals und wurden mit Verve dargeboten. Sehr ansprechend auch „Gott kommt zu uns“, welches passend dynamisch gestaltet wurde. Die sakralen Sätze „Halleluja“, „Kyrie“ oder „Vaterunser“ wurden mit innerer Beteiligung vorgetragen, so wie auch der bekannte Choral „Du meine Seele singe.“

Wackere Solisten

Gekonnt und wacker schlugen sich die vier Kundschafter Harald Senkel und Wilhelm Bohnacker (Tenöre) sowie Joachim Claus und Gerhard Dangel (Bässe). Auch die Solisten trugen zum Erfolg des Stückes bei. Vor allem Norbert Zinner als Josua überzeugte durch seinen feinen Bariton und sorgte für schöne Rezitative. Das Duett in der Arie „Die Liebe“ mit der Sopranistin Bärbel Kohn geriet zu einem Höhepunkt. Die Chorsängerin sang mit ihrer klaren Sopranstimme ausdrucksstark und innig, scheinbar mühelos auch in hohen Lagen. Chorsängerin Uschi Fasolin gestaltete die Rolle der Rahab aus und bewältigte dabei mehrere Lieder solistisch mit Einfühlungsvermögen, etwa „Gönnet mir Barmherzigkeit“.

Als Sprecherin zeigte Christine Menge wie ansprechend und lebendig ein Text interpretiert werden kann. Auch Volker Hausen und Heinz Surek machten ihre Sache gut, leider gab es bei letzterem technische Probleme mit dem Mikrophon, was doch sehr störend war.

Hellmut Stolz begleitete am Piano, Marit Burkhardt spielte Horn und Krummhorn. Vervollständigt wurde das Ensemble mit Sabrina Ritzler (Flöte), Keven Neubürger und Paul Killius (Geigen). Die jungen Instrumentalisten machten ihre Sache prima. Am Ende des Stücks reicht Rahab Josua ein Licht als Zeichen des Friedens, das an das ganze Volk weitergegeben wird. Vom Publikum gab es viel Applaus für alle Akteure, die diese gelungene Vorstellung ermöglicht hatten.