Urnengräber sind gefragt wie nie zuvor. Es gebe einen Wandel in der Bestattungskultur, sagte Baudezernent Andreas Erwerle am Donnerstag in der Sitzung des Ehinger Gemeinderats. Auf dem städtischen Friedhof gebe es 608 Urnengräber; allein 2020 fanden 96 Urnenbestattungen statt. „Da reicht uns de...