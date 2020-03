Wer sich für Samstag bereits zur Teilnahme beim Wanderverein Lauterach angemeldet hatte, den schreckte auch das nasskalte Wetter am frühen Morgen nicht ab. Doch die spontanen Wanderer blieben an diesem Tag aus. Ganz anders am Sonntag: Er präsentierte sich wettermäßig von seiner schönsten Seite...